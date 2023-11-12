Новости: Криминал и ЧП
12 ноября 2023, 11:21 • Тоня Туманова • 12450
Взрыв на АЗС в Харькове: патрульные временно ограничили движение транспорта
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в Харькове произошел взрыв на АЗК, передает УНН.
Детали
По данным МВД, на месте взрыва в Харькове работают все необходимые службы.
"Патрульные временно ограничили движение транспорта. Такие ограничения продлятся до завершения работы экстренных служб", - говорится в сообщении.
Ранее
Как сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, взрыв, который прогремел в Харькове, произошел не из-за вражеской атаки.
Источник: УНН
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