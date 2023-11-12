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Новости: Криминал и ЧП
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Взрыв на АЗС в Харькове: патрульные временно ограничили движение транспорта

Взрыв на АЗС в Харькове: патрульные временно ограничили движение транспорта

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Министерстве внутренних дел подтвердили, что в Харькове произошел взрыв на АЗК, передает УНН.

Детали

По данным МВД, на месте взрыва в Харькове работают все необходимые службы.

"Патрульные временно ограничили движение транспорта. Такие ограничения продлятся до завершения работы экстренных служб", - говорится в сообщении.

Ранее

Как сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник, взрыв, который прогремел в Харькове, произошел не из-за вражеской атаки.

Источник: УНН
Теги: Украина, АЗС, Харьков и Харьковская область
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