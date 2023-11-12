На таврийском направлении российские оккупанты нанесли 30 авиаударов - Тарнавский

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об увеличении количества российских авиаударов, в частности, с применением управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram генерала Александра Тарнавского.

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“Противник увеличил количество авиаударов. В частности, с применением управляемых авиабомб.

На таврийском направлении враг нанес 30 авиаударов, провел 48 боевых столкновений и совершил 712 артобстрелов”, — сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия”.

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Вместе с тем, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1067 огневых задач.

Силами обороны уничтожено 32 единицы военной техники. В частности, два танка, 14 ББМ, три артсистемы, два ПТРК, семь БпЛА, один автомобиль и три единицы спецтехники. 21 единица военной техники врага повреждена.

Общие потери врага составили 572 человека.

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