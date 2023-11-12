Историческая сделка: Израиль продал Финляндии "Пращу Давида"

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Израиль заключил соглашение на 317 миллионов евро по продаже системы противовоздушной обороны «Праща Давида» Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля, передает УНН.

Детали

Генеральный директор Министерства обороны Израиля генерал-майор Эял Замир подписал соглашение о продаже Финляндии системы противовоздушной обороны «Праща Давида», стоимость которой оценивается в 317 миллионов евро.

В мероприятии подписания приняли участие посол Финляндии в Израиле Нина Нордстрём, атташе по вопросам обороны Финляндии в Израиле полковник Оула Астелёки и другие высокопоставленные чиновники двух стран.

Справочно

"Праща Давида" (на иврите "Шарвит ксамим", "Волшебная палочка") является одной из ведущих в мире, в частности используется для перехвата передовых угроз, включая баллистические ракеты, крылатые ракеты, самолеты и беспилотники.

Утверждается, что система продемонстрировала высокоэффективные возможности во время военных действий, в ряде сложных сценариев.

Также известно, что кроме "Пращи Давида", небо над Израилем защищают другие системы. Среди них: ПВО "Железный купол", которая перехватывает ракеты малой дальности, а также система ПРО "Хец" ("Стрела"), предназначенная для поражения баллистических ракет и ракет большой дальности.

Напомним

Израиль первым в мире сбил баллистическую ракету в космосе.

Чтобы сбить баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, израильские ВВС использовали свою систему противоракетной обороны Arrow.

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