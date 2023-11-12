В Украине взялись за очистку земель от остатков российской техники: что будет с ломом

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинское оборонное ведомство очищает украинские земли от остатков российской техники. Дальнейшую судьбу лома определяют эксперты Минобороны, выделяя несколько направлений, передает УНН.

Детали

Выполняя распоряжение Кабмина, Минобороны работает над расчисткой территорий Украины от остатков уничтоженной вражеской техники.

Сейчас ее собирают и группируют ориентировочно на 80 участках в Украине.

Отмечается, что перед тем, как на соответствующие участки прибывают эксперты Министерства обороны, их обследуют взрывотехники.

Относительно дальнейшей судьбы остатков техники – ее определяют эксперты Минобороны, выделяя несколько направлений.

Цитата

«Дальнейшая судьба остатков техники зависит от ее состояния. Инспектируя их, эксперты Минобороны вместе с привлеченными консультантами проверяют:

Может ли техника быть донором запчастей для техники ВСУ;

Может ли стать музейным экспонатом или частью выставок;

Может ли быть утилизирована, как “металлолом” согласно определенным процедурам», - сообщили в ведомстве.

Напомним

Как заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, с начала боев за Авдеевку Вооруженные силы Украины уничтожили более 100 танков, 7 самолетов и 10 тысяч солдат армии рф.

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