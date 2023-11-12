Подбрасывал и пинал ногами: мужчина жестоко издевался над собакой в одном из парков Киева

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В одном из киевских парков две девушки стали очевидицами, как мужчина жестко обращался со щенком йоркширского терьера, периодически подбрасывая и пиная его ногами. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

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«Недавно в одном из парков Киева две девушки стали очевидицами жуткой картины. Мужчина волок на поводке щенка йоркширского терьера, периодически подбрасывая и пиная его ногами», - говорится в сообщении полиции Киева.

Детали

Заявительницы сняли этот случай и позвонили на линию 112. На место прибыли патрульные полиции, которые обнаружили и задержали того самого мужчину с собакой. Причину своего агрессивного поведения в отношении животного гражданин объяснить не смог. Жестокого владельца животного передали следователям для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Щенка доставили в ветеринарную клинику, где его осмотрели врачи. Сообщается, что собака остается в медицинском учреждении для лечения.

Ранее УНН сообщал, что в Волынской области полицейские расследуют факт жесткого обращения с животным в Ковеле. Женщине, которая издевалась над овчаркой грозит до 8 лет лишения свободы.

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