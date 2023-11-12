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Массированный обстрел Херсона в годовщину освобождения: ранены трое мирных жителей и полицейский

Массированный обстрел Херсона в годовщину освобождения: ранены трое мирных жителей и полицейский

фотогалерея

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В годовщину освобождения Херсона оккупанты совершили массированный обстрел. Ранены трое мирных жителей и полицейский. Об этом сообщили в МВД и показали фото последствий российских атак, передает УНН.

Детали

По данным МВД, в результате очередного вражеского артобстрела центра города был ранен полицейский и поврежден служебный автомобиль, угрозы жизни правоохранителя нет.

Также получили ранения 3 женщины в возрасте 54, 38 и 30 лет. У них минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Дважды в течение суток противник атаковал с авиации Тягинку, сбрасывая на многострадальный населенный пункт управляемые авиационные бомбы. В результате взрывов там повреждены хозяйственные постройки и дома местных жителей, добавили в МВД.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, Херсон и Херсонская область
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