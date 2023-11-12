Сырский посетил части на Бахмутском и Лиманском направлениях

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Командующий восточной группировки войск генерал-полковник Александр Сырский рассмотрел варианты повышения эффективности боевых действий во время посещения воинских частей, выполняющих боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграмм-канал Александра Сырского.

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«Совершил рабочую поездку в воинские части, которые выполняют боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Рассмотрел на местах варианты дальнейших действий, способы повышения эффективности боевого применения наших войск», - информирует Сырский.

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Также командующий восточной группировки войск проверил ход подготовки воинских частей и подразделений, восстанавливающих боеспособность. В частности, в ходе работы были определены конкретные задачи по повышению качества обучения.

Ранее УНН сообщал, что Силы обороны Украины ведут штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские защитники держат оборону в районе Авдеевки.

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