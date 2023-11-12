Ирландские двигатели для мотокос: в КНИИСЭ показали, из чего сделаны "шахеды" свежей сборки

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российские детали в "шахедах", собранных в рф, - это простейшие компоненты. Среди более сложных компонентов есть, например, двигатель произведенный в Ирландии. Об этом в сюжете DW рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, сообщает УНН.

Детали

Как рассказал заведующий лабораторией военных исследований КНИИСЭ Андрей Кульчицкий, ранее враг атаковал Украину беспилотниками, которые были маркированы буквой М, и изготавливались в Иране. Несколько месяцев назад появились новые.

“Шахэды с буквой „К“, на них написано „Герань-2“. К021 — это из первой партии. Это уже российской сборки „шахед“, — говорит Кульчицкий.

Собственно российских деталей в дронах, произведенных в рф, немного. Это самые простые компоненты. Остальное россия покупает в Иране, Китае и на Западе.

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“Вот карбюратор от него. Написано: „изготовлен в Ирландии“. Ирландцы выпускают, и он подходит и на мотокосу, и на... общего назначения. Бизнес есть бизнес: одни производят, другие покупают. Это не продукция военного назначения”, — уточняет эксперт.

Главный судебный эксперт КНИИСЭ Алексей Кузьменко говорит, что все электронные компоненты дронов-камикадзе иностранные, из многих стран.

“Система управления — навигационная система, система наведения, блок управления полетом, инерционная система, почти все электронные компоненты — почти из всего мира. Известные западные компании — из США, европейские, японские, корейские”, — объяснил Кузьменко.

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