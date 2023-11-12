В Украине бушует непогода: в Херсоне и Одессе начался деревопад

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Непогода бушует в Украине - в большинстве областей идут дожди и фиксируют сильные порывы ветра. Как сообщают городские власти Одессы и Херсона - в городах фиксируется деревопад, передает УНН.

Детали

Как сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, из-за непогоды, в центральной части города Херсон ветер повалил деревья, ограничив движение транспорта. Специалисты коммунальных служб ликвидируют последствия, восстанавливая дорогу для движения транспорта.

В результате шторма также повалились деревья и крупные ветви в Одессе. Как сообщают местные Telegram-каналы, из-за сильного ветра, порывы которого достигают 15-20 м/с, сейчас в городе зафиксировано не менее 10 поваленных ветром деревьев.

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Также УНН сообщал, что в Полтавской области в результате ухудшения погодных условий без света остались 27 населенных пунктов. По словам начальника Полтавской ОГА Филиппа Пронина, аварийные отключения электросетей произошли из-за порывов ветра и сильного дождя.

Из-за непогоды в Киеве - дождь и порывы ветра - есть подтопления в ряде районов.