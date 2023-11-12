Новости: Война
12 ноября 2023, 13:12 • Тоня Туманова • 8235
Пытаются отбить утраченные позиции: Сырский заявил, что россияне активизировались на Бахмутском направлении
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении, передает УНН.
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"Бахмутское направление. Россияне активизировались, пытаются отбить ранее утраченные позиции. Силы обороны действуют профессионально. Атаки врага отбиваются", - сообщил Сырский в Telegram.
Добавим
Сырский рассмотрел варианты повышения эффективности боевых действий во время посещения воинских частей, выполняющих боевые задачи на Бахмутском и Лиманском направлениях.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 311 750 человек, 5349 танков и сотен единиц военной техники.
Источник: УНН
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