Значительная часть наемников чвк "вагнер", вероятно, присоединена к росгвардии и чвк "редут" - разведка Британии

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В рф пытаются усилить контроль над частной военной компанией “вагнер”. Значительные элементы этого военного формирования, вероятно, были ассимилированы в командную структуру росгвардии, другие “вагнеровцы”, возможно, присоединились к чвк “редут”. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

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«По состоянию на конец октября 2023 года крупные элементы частной военной компании «вагнер», вероятно, были ассимилированы в командную структуру национальной гвардии россии (росгвардии) и возобновили активный набор. Это подразделение "вагнера" в составе росгвардии, вероятно, возглавляет павел пригожин, сын покойного владельца "вагнера" евгения пригожина. Другие группы "вагнеровцев", вероятнее всего, присоединились к другой российской чвк "редут", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что медики "вагнера" вошли в состав чеченского спецподразделения "ахмат". Ранее, 25 октября 2023 года, рамзан кадыров заявлял, что 170 бывших бойцов "вагнера" уже присоединились в его полк "ахмат", отмечает британская разведка в своем сообщении.

Справочно

После мятежа в июле 2023 года и последующей гибели руководства "вагнера" евгена пригожина, в августе 2023 года рф пытается осуществлять непосредственный контроль над деятельностью группы "вагнера" и её бывшим персоналом.

Напомним

Как сообщил лидер чечни рамзан кадыров в Telegram, группа бывших российских наемников чвк “вагнера” начала учения со спецподразделением из южного российского региона Чечни.

Ранее УНН сообщал, что сын кадырова получил орден “За заслуги перед Кабардино-Балкарской республикой”. Это уже пятая награда 15-летнего подростка после избиения им заключенного в СИЗО Никиты Журавля.