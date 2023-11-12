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В оккупированном Крыму женщину заставили извиняться за фото с желто-голубыми трубочками для коктейлей

В оккупированном Крыму женщину заставили извиняться за фото с желто-голубыми трубочками для коктейлей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В оккупированном Севастополе местную жительницу Екатерину Осипову заставили извиняться за публикацию в сети фото с желто-голубыми предметами, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Детали

На фотографиях, опубликованных в телеграм-канале «Севастополь.СМЕРШ», изображены сочетания предметов – трубочки для коктейлей и подушки – в желто-голубых цветах. В них российские силовики, видимо, увидели проукраинскую позицию девушки.

На опубликованном видео девушка извиняется и заявляет, что во всем поддерживает россию. Фото, по ее словам, было сделано давно и «на эмоциях».

Напомним

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал продолжить работу над освобождением политзаключенных в оккупированном россией Крыму, которых насчитывается около 200 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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