Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
7365

В Одесской области произошел паровой выброс из отопительного котла: ожоги получили двое взрослых и ребенок

В Одесской области произошел паровой выброс из отопительного котла: ожоги получили двое взрослых и ребенок

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Одесской области двое взрослых и ребенок получили ожоги в результате парового выброса из отопительного котла, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

"Сегодня, в результате парового выброса из отопительного котла получили термические ожоги 3 человека, один из них ребенок 2017 года. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Добавим

Спасатели призвали граждан соблюдать правила при пользовании газовыми приборами и следите за их исправностью.

"... соблюдение правил безопасности может сохранить вашу жизнь и здоровье’", - резюмировали в ГСЧС.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.