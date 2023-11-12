Новости: Криминал и ЧП
12 ноября 2023, 13:56 • Тоня Туманова • 7365
В Одесской области произошел паровой выброс из отопительного котла: ожоги получили двое взрослых и ребенок
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Одесской области двое взрослых и ребенок получили ожоги в результате парового выброса из отопительного котла, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"Сегодня, в результате парового выброса из отопительного котла получили термические ожоги 3 человека, один из них ребенок 2017 года. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Спасатели призвали граждан соблюдать правила при пользовании газовыми приборами и следите за их исправностью.
"... соблюдение правил безопасности может сохранить вашу жизнь и здоровье’", - резюмировали в ГСЧС.
Источник: УНН
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