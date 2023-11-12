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На Киевщине из-за непогоды без света осталось около 8 тысяч домов

На Киевщине из-за непогоды без света осталось около 8 тысяч домов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киевской области бушует непогода. Как сообщили в ДТЭК, без света осталось около 8 тысяч домов, передает УНН

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"Из-за непогоды сейчас фиксируются отключения 8 линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах. Там без света около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорится в сообщении.

Добавим

По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца суток. Специалисты компании готовы к ликвидации возможных аварий.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи в случае их обрыва. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома украинцев", - добавили в ДТЭК.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область
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