На Киевщине из-за непогоды без света осталось около 8 тысяч домов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киевской области бушует непогода. Как сообщили в ДТЭК, без света осталось около 8 тысяч домов, передает УНН.

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"Из-за непогоды сейчас фиксируются отключения 8 линий 10 кВ в Бучанском, Бориспольском, Вышгородском, Броварском и Белоцерковском районах. Там без света около 8 тысяч домов. Энергетики работают в усиленном составе, чтобы как можно скорее вернуть свет", - говорится в сообщении.

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По прогнозам синоптиков, непогода продлится до конца суток. Специалисты компании готовы к ликвидации возможных аварий.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи в случае их обрыва. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет во все дома украинцев", - добавили в ДТЭК.

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