Эрдоган заявил, что ему "не очень удобно" звонить Байдену по поводу кризиса в Газе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ответе журналистам, по вопросу роли Турции и взаимодействия с США в урегулировании израильско-палестинской войны, заявил, что ему было бы не очень удобно звонить президенту США Джо Байдену, передает УНН со ссылкой на турецкое издание Dünya.

Детали

Отмечается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с журналистами в самолете после возвращения из Саудовской Аравии, куда он отправился в рамках Совместного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

Подчеркнув стратегическую позицию Турции на Ближнем Востоке, он ответил на вопрос о дипломатическом взаимодействии с США по разрешению кризиса в Газе. Эрдоган упомянул, что Блинкен уже совершил визит в Турцию, и он полагает, что президент США Байден может принять турецкую сторону, но Эрдогану было бы не очень хорошо звонить Байдену.

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«Государственный секретарь США Энтони Блинкен только что был здесь. Думаю, теперь нас будет принимать Байден. Для меня было не очень хорошо звонить Байдену. Не только мы говорим, что мы (Турция) являемся ключевой страной на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и в нашем регионе», - отметил лидер Турции.

Также по словам Эрдогана, его страна будет продолжать разговаривать со всеми, кто хочет связаться с турецкой стороной, чтобы найти решение. По его мнению, Турция является страной, которая предлагает наиболее приемлемые предложения по решению проблемы.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершал визит в Турцию для переговоров по ключевым вопросам палестино-израильского конфликта.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в период его визита в Анкару, обсуждалась возможность увеличения гуманитарной помощи сектору Газы.