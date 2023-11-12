В Мелитополе произошел взрыв в штабе оккупантов: ликвидированы по меньшей мере три офицера рф

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв 11 ноября 2023 года. Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, ликвидированы по меньшей мере три офицера росгвардии, передает УНН.

Детали

По данным разведки, акция мести, которую реализовали представители местного движения сопротивления, состоялась в захваченном россиянами помещении «Новой почты», расположенном на улице Дмитрия Донцова (оккупанты называют ее улицей Павла Судоплатова).

"В указанном здании российские захватчики разместили свой штаб. Атаку на штаб осуществили во время заседания оккупантов - офицеров фсб и росгвардии", - сообщили в ГУР.

Разведчики добавляют, что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на прилегающем отрезке дороги - от предприятия «Мелитопольский автогидроагрегат» (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения «Рефма».

Оба объекта промышленности московские захватчики превратили в военную базу.

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"В результате взрыва в штабе оккупантов ликвидированы по меньшей мере три офицера росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется. После удара в Мелитополе начался переполох - на место происшествия с включенными сиренами примчалось много полицаев. Через некоторое время они потащили через оккупированный город в свой участок сожженный возле штаба автомобиль", - резюмировали в ГУР.