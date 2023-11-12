В Анталии украинец сбил насмерть грабителей, которые украли у него сумку с деньгами

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Турции украинец на джипе сбил насмерть двух грабителей, которые украли у него 35 тысяч евро, - его задержали, передает УНН со ссылкой на Hurriyet.

Детали

Согласно полученной информации, пока украинец Дмитрий сидел в своем авто, подозреваемые по имени Мурат и Эльнур, которые приехали на мотоцикле без номерных знаков, якобы показали пистолет и попросили его открыть окно. Когда Дмитрий отказался, подозреваемые разбили прикладом пистолета окно и попросили отдать ему сумку в машине.

Когда Дмитрий не отдал сумку, подозреваемые выстрелили в транспортное средство, а затем забрали сумку и скрылись на мотоцикле. Украинец, который начал следовать за подозреваемыми, через 300 метров врезался в мотоцикл. После сообщения окружающих на место происшествия были направлены правоохранители и медицинские бригады. Бригады медиков, прибывшие по указанному адресу, констатировали смерть Мурата и Эльнура. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли ружье и стреляную гильзу.

Добавим

Дмитрия взяли под стражу, а тела Мурата и Эльнура доставили в морг. В ходе следствия выяснилось, что в похищенной сумке было 35 тысяч евро.