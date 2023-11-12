В Воздушных силах заявили, что аренда ПВО не является распространенным явлением

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украина ранее временно привлекала для защиты определенных объектов комплексы ПВО, которые уже возвращены, но аренда ПВО не является распространенным явлением, потому что этих средств мало во всем мире. Об этом отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

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«ПВО сейчас дефицит во всем мире. (...) Были преценденты, когда Украина брала для защиты определенных объектов комплексы, для того, чтобы личный состав выучился на нем работать. Этот комплекс уже возвращен, и это не является каким-то распространенным явлением. Никто ПВО вам не отдаст в аренду. Потому что его мало в мире, и каждая страна защищает свои границы», - отметил представитель командования Воздушных сил.

Детали

Также он сообщил, что страны Европы, а также США, делают ставку на ПВО и на самолеты, как то F-16, которые обеспечивают защиту воздушного пространства. Но войны в Украине и на ближнем Востоке показали, что нужны средства, которые способны сбивать и баллистику, и большое количество средств воздушного нападения.

«Война в Украине, а сейчас и на ближнем Востоке, показала, что не самолетами едиными. Нужны средства, которые способны сбивать и баллистику, и большое количество средств воздушного нападения – и дроны, и ракеты».

По словам Игната, страны Европы сегодня усиливают производство - оно уже стартовало в Германии, во Франции и в других странах, где увеличивают производство самих комплексов, и ракет к ним.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ надеется на взаимодействие этого производства с Украиной, поскольку нашей стране нужно планово заменять советские экземпляры.

Игнат отметил, что уже есть уже примеры, когда «Буки будут оснащены американскими ракетами, которые будут защищать наше воздушное пространство».

Напомним

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