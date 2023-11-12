Спикер Воздушных Сил: на процесс нанесения ударов и авиационную деятельность врага влияет погода

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Погодные условия влияют на авиационную деятельность врага и процесс их ударов. Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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«Противник будет корректировать свои атаки и нападения, в соответствии со своими тактическими и стратегическими замыслами. Сейчас будут влиять на авиационную деятельность погодные условия. От погодных условий существенно зависит воздушная обстановка и на процессы нанесения ударов погода влияет», - рассказал Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он также упомянул, что большой проблемой для прифронтовой зоны являются управляемые авиабомбы оккупантов. По ракетам, представитель ВС ВСУ отметил, что из трех ракет, которые были выпущены в полночь – это две ракеты ХА-59, а также баллистическая ракета «Искандер» - одна а именно ХА-59, была сбита за защитниками Украины.

Напомним

Украинские силы ПВО 11 ноября отработали по запущенной в сторону Киева вражеской баллистической ракете. За боевую работу командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил расчеты ЗРК "Patriot" и всех, кто отражал ночную атаку "шахедов"

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