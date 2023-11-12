В поезде москва-Симферополь искали взрывчатку, один пассажир рейса задержан

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В рф остановили поезд, следовавший в оккупированный Симферополь из Москвы. Пассажирам сообщили об угрозе взрывчатки и вывели на перрон. Взрывчатку следователи специалисты не нашли, но полицейские сняли с рейса и увезли на допрос одного из пассажиров поезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Поезд москва-Симферополь сегодня днем был остановлен на станции мичуринск-воронежский в тамбовской области якобы из-за угрозы взрыва. Как сообщает Telegram-канал SHOT на станцию прибыли экстренные службы, кинологи и полицейские, затем несколько сотен пассажиров вывели на перрон.

Несмотря, что взрывных устройств ни в одном из вагонов поезда при обыске не обнаружили, с рейса поезда был снят мужчина, который был отправлен на допрос вместе с оперативниками.

Предварительно известно, что один из пассажиров якобы напился, начал буянить и угрожать проводникам взрывом. Те в свою очередь сообщили в полицию, что привело к дальнейшим событиям.

Напомним

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