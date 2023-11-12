КИЕВ. 12 ноября. УНН. В немецком городке Фириц (Бранденбург) более 35 часов продолжалась полицейская операция против вооруженного мужчины, который забаррикадировался в жилом доме с ребенком, и периодически стрелял оттуда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкий ежедневный таблоид Bild.

Полиция тщетно пыталась установить со стрелком контакт, затем прогремел взрыв, после чего полиция вошла в дом и обнаружила тело бездыханного мужчины.

Детали

Событие произошло в городе Фириц в Бранденбурге с населением 300 человек, где в пятницу днем в обострилась ситуация с оказанием административной помощи службе по делам молодежи.

Против семьи должны были выполнить постановление местного суда, после чего отец ребенка вооружился, а затем открыл огонь в сторону полицейских.

После этого, он забаррикадировался в доме, где вместе с ним оказались его брат, жена и сын. Экстренные службы часами тщетно пытались установить с ним связь. По данным полиции, он был «очень агрессивным», в частности подозреваемый произвел несколько выстрелов из дома в субботу вечером.

В какой-то момент дом покинул его вооружённый брат и был арестован, затем сбежала жена с ребёнком.

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После противостояния, которое длилось более 35 часов стрелок был найден мертвым, после того, как в доме прогремел взрыв.

Причина смерти пока что не озвучена, но сообщается, в доме был целый арсенал оружия.

Согласно информации СМИ, стрелком оказался немец русского происхождения. Журналисты BILD пишут о нем, как о фанате "Сталина и каннабиса", а также отмечают публикации фото с военной службы, изображения оружия, военной техники и государственных символов рф.

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