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Украинские военные контролируют поселок Тополя в "серой зоне" у границы с рф

Украинские военные контролируют поселок Тополя в "серой зоне" у границы с рф

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Украинские военные контролируют населенный пункт Тополи в “серой зоне” на Харьковщине. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

По словам Демченко, наши военные установили в поселке флаг, но постоянно в Тополях не находятся.

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"Враг был отброшен на этом участке, но ситуация остается непростой. Населенный пункт находится и у границы с россией, и на направлении линии боевых действий. Постоянное пребывание украинских защитников там достаточно затруднено. Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться", - пояснил он.

По словам Демченко, пограничники установлением флага в населенном пункте Тополи напомнили: на украинской земле оккупантам делать нечего.

Напомним

Бойцы «Стального кордона» подняли украинский флаг в приграничном с рф населенном пункте Тополи. 

Источник: УНН
Теги: война
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