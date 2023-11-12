Генпрокурор призвал к созданию международного механизма для возвращения детей

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Генпрокурор Андрей Костин на ежегодной конференции IBA призвал к созданию международного механизма возвращения украинских детей домой, напомнив о фактах депортации Россией более 19 тыс. детей, пишет УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

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«Мы расследуем факты принудительной депортации более 19 000 украинских детей. Тысячи гражданских незаконно удерживают в России и на оккупированных территориях. И мы призываем к созданию международного механизма для возвращения детей и гражданских удерживаемых домой», - заявил Андрей Костин во время панельной дискуссии с Исполнительным директором Международной ассоциации юристов Марком Эллисом на ежегодной конференции IBA.

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Костин также отметил, что несмотря на поддержку политиков, пока многие из них не знают что делать. Генпрокурор напомнил, что является обязанностью перед депортированными украинцами — помочь политикам создать механизмы, которые были бы эффективными и работали, отметив также, что роль юристов в этом процессе является решающей.

Напомним

Генпрокурор Андрей Костин провел онлайн-встречи с Председателем Конституционного суда Франции Лораном Фабиусом, во время которой обсудили возвращение принудительно депортированных Россией украинских детей и незаконное задержание украинских гражданских, а также обеспечение ответственности за эти преступления.