В ОП о предложении принять Украину в НАТО без оккупированных территорий: это провоцирует рф на дальнейшую эскалацию

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал слова бывшего Генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Украину можно принять в Альянс без оккупированных рф территорий, пишет УНН.

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«Вот уж эти «простые решения», которые всегда в конечном итоге стоят очень дорого...

Во-первых, сам разговор о такой возможности явно провоцирует Россию на дальнейшую эскалацию, поощряет ее к агрессивной войне: «Еще немного – и Украина сломается. Надо дорезать граждан, доатаковать ракетами». Это же очевидно? Безусловно. Во-вторых, не менее очевидно задать встречный вопрос: а кто сказал, что Россия готова принять предложение и остановиться? Кто сказал, что РФ захочет согласиться на «Украина в НАТО»? Кто гарантирует, что РФ не продолжит экспансию после паузы, воспользовавшись фиктивным перерывом для усиления своих позиций? Наконец, кто именно выступит гарантом неприкосновенности... условной линии разграничения? Или теория не предполагает практики?», - написал Подоляк в своем Телеграм-канале.

Подоляк задается вопросом – зачем «озвучивать эти удивительные предложения, не предлагая никаких гарантий?»

«Зачем поощрять РФ к дальнейшим преступлениям? Зачем гарантировать РФ, что она ... не проиграет войну, не будет отвечать за военные преступления, не претерпит внутренней трансформации, а сможет продолжать вкладываться в милитаризацию и агрессивную внешнюю политику? И все это вместо того, чтобы осознать наконец три прописные истины: РФ абсолютно недоговороспособна и попытается обмануть в любом случае; РФ в таком виде будет лишь масштабировать риски и пытаться реализовать свои агрессии; только значительная «военно-/технологическая помощь» Украине решает проблему европейской безопасности и гарантирует возвращение к стабильным глобальным правилам…», - считает Подоляк.