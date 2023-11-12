Ситуация с правами человека в Беларуси продолжает резко ухудшаться - Боррель

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Международный день солидарности с Беларусью, который отмечается в память о 31-летнем Романе Бондаренко, который был замучен силами безопасности действующего режима, топ-дипломат ЕС Жозеп Борель напомнил, что смерть активиста так и не была расследована, виновным не предъявлено никаких обвинений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-портал Представительства Европейского Союза.

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«Сегодня мы отмечаем Международный день солидарности с Беларусью в память о 31-летнем Рамане Бондаренко, которого жестоко избили силовики режима, что привело к его трагической смерти 12 ноября 2020 года. Его смерть так и не была расследована и виновным в этом не предъявлено никаких обвинений», - заявил верховный представитель ЕС.

Также Боррель отметил, что после фальсифицированных президентских выборов 2020 года ситуация с правами человека в Беларуси продолжает резко ухудшаться. По его словам, режим совершил более 40 000 политически мотивированных арестов, преследовал по меньшей мере 12 000 политически мотивированных уголовных дел и удерживает почти 1 500 политических заключенных.

«Заметно увеличилась практика содержания под стражей без связи с внешним миром, которая направлена против членов политической оппозиции, активистов гражданского общества, правозащитников и журналистов, которые сейчас находятся за решеткой. Чистка против политических партий и государственная политика дальнейшего ограничения гражданского пространства в Беларуси также усилились», - написал Жозеп Боррель.

В своем выступлении топ-дипломат ЕС упомянул имена погибших задержанных, политзаключенных и участников протестов и потребовал немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Вместе с тем, Боррель подчеркнул, что Европейский Союз поддерживает усилия белорусского демократического движения несмотря на условия жестокого притеснения, а также высоко оценивает мужество и стойкость белорусского народа, несмотря на жестокое притеснение.

Справочно

Международный день солидарности с Беларусью отмечается в память о 31-летнем Романе Бондаренко, который был жестоко избит силами безопасности режима, что привело к его трагической смерти 12 ноября 2020 года.

Напомним

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