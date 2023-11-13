В Одесской области ликвидировали мину, которую прибило к берегу

КИЕВ. 13 ноября. УНН. У берегов Одесской области была обнаружена очередная противокорабельная мина, которую море вынесло на побережье. Об этом сообщили Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины, которые уничтожили очередную мину, пишет УНН.

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«Профессиональными действиями одного из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины мина была оперативно обезврежена на месте путем контролируемого подрыва», - сообщили военные.

Напоминаем, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной, именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде.

В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите в соответствующие службы.