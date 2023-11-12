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Папа Римский призвал не забывать об Украине, приветствуя паломников на площади Святого Петра в Ватикане

Папа Римский призвал не забывать об Украине, приветствуя паломников на площади Святого Петра в Ватикане

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Папа Римский, поприветствовав несколько десятков тысяч паломников на площади Святого Петра в Ватикане, обратился с отдельным словом к украинцам, отметив, что молится за мир в страдающей стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на новостной портал Святого Престола Ватикана.

Цитата

«Я с любовью приветствую паломничество украинских верующих и монахов-василиан, – вижу вот там украинские флаги, – которые прибыли из разных стран, чтобы отметить четвертое столетие мученической смерти святого Иосафата. Вместе с вами молюсь за мир в вашей страдающей стране», - сказал Папа Римский Франциск.

Он также обратился ко всем паломникам, туристам и римлянам, которые в воскресенье, 12 ноября, собрались в полдень на площади Святого Петра в Ватикане на молитву, и сказал: «Братья и сестры, не забывайте о мученической Украине, не забывайте о ней!»

Напомним

Во время воскресной молитвы 17 сентября Папа Римский Франциск обратился с коротким приветствием к сестрам редемптористок из Украины, которые присутствовали на площади Святого Петра, и призвал молиться за Украину.

Папа Римский Франциск возобновил в октябре свой призыв к молитве за мир в Украине, а также направил свою мысль к Афганистану, в котором в результате разрушительного землетрясения погибли тысячи людей.

Источник: УНН
Теги: Украина, Папа Римский, война
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