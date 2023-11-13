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Президент Израиля продемонстрировал книгу Гитлера "Майн кампф", которую Силы ЦАХАЛ обнаружили в помещении, где был боевик ХАМАС

Президент Израиля продемонстрировал книгу Гитлера "Майн кампф", которую Силы ЦАХАЛ обнаружили в помещении, где был боевик ХАМАС

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Исаак Герцог в воскресенье продемонстрировал арабоязычную версию автобиографического манифеста Адольфа Гитлера “Майн Кампф”, которая, согласно его утверждениям, была найдена на теле бойца ХАМАС в одном из помещений в секторе Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на наиболее распространенный в Израиле таблоид “Исраэль гайом” и службу новостей Би-Би-Си.

Детали

Президент Израиля Исаак Герцог продемонстрировал копию книги нацистского лидера во время видеоинтервью с корреспондентом Би-Би-Си Лаурой Куэнсберг и сказал, что она подтверждает природу ненависти, против которой Израиль борется в своей кампании по уничтожению ХАМАС после шоковой атаки террористической группы в прошлом месяце.

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Цитата

“Эта книга привела к Холокосту и Второй мировой войне. Эту книгу нашли несколько дней назад на севере Газы, в детской комнате, которая стала базой для террористической деятельности террористической организации ХАМАС”, — заявил Герцог журналистам Би-Би-Си.

“Террорист писал заметки, размечал разделы и снова и снова изучал идеологию Адольфа Гитлера — ненавидеть евреев, убивать евреев, сжигать и убивать евреев, где бы они ни были. Это настоящая война, с которой мы столкнулись”, — отметил он.

Напомним

Израиль борется с и вооруженными группировками ХАМАС в секторе Газа после сокрушительной атаки в октябре, во время которой представителями ХАМАС убили более 1200 человек, большинство из которых были гражданскими, и взяли по меньшей мере 240 в заложники. Израиль пообещал уничтожить ХАМАС и отстранить его от власти в анклаве

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Источник: УНН
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