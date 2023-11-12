Мэр Мелитополя: враг использует жителей оккупированных территорий, как живой щит
КИЕВ. 12 ноября. УНН. По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова оккупанты используют жителей ВОТ, как живой щит, пишет УНН.
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«На оккупированном Юге россияне проводят облавы и используют наших людей, как живой щит», - заявил Федоров.
По его словам, в Токмаке оккупанты проводят «поквартирные обходы» и селятся в многоэтажках. Жители Бердянского района сообщают о подселении захватчиков в дома.
Некоторые села Пологовского района враг превратил в резервацию – заехать или выехать могут только прописанные там люди
«Оккупанты продолжают прессинг и террор, но наши люди не сдаются и ждут освобождения», - отметил городской голова.
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