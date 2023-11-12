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Здание музея Булгакова в Киеве могут лишить статуса объекта культурного наследия национального значения

Здание музея Булгакова в Киеве могут лишить статуса объекта культурного наследия национального значения

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Дом, в котором жил писатель Михаил Булгаков, расположенный на Андреевском спуске в Киеве, может быть лишен статуса объекта культурного наследия национального значения и, вероятно, получит статус памятника местного значения. Об этом в эфире телемарафона заявил временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, передает УНН.

Цитата

«Дом Булгакова на Подоле в городе Киеве занесен в реестр (Государственный реестр недвижимых памятников Украины – ред.) именно как место, где проживал писатель Булгаков. Он очевидно должен остаться в реестре памятников, как пример исторической архитектуры Киева конца XIX века. Без сомнения, мы будем рассматривать исключение этого объекта из реестра памятников национального значения с возможным переносом в реестр объектов местного значения», - пояснил Карандеев.

По словам Карандеева, всего в Киеве есть 14 недвижимых объектов культурного наследия национального значения, чей статус может быть изменен.

Напомним

10 ноября 2023 года, по решению правительства из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения были исключены памятники русскому писателю Александру Пушкину и большевику Николаю Щорсу.

Источник: УНН
Теги: Киев, Минкульт
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