Новости: Общество
12 ноября 2023, 18:51 • Татьяна Юдина • 8340
Киево-Печерская лавра переходит на Новоюлианский календарь
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Киево-Печерская лавра с 15 ноября переходит на Новоюлианский календарь. Об этом заявил исполняющий обязанности наместника Лавры архимадрит Авраамий, передает УНН.
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«По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской Лавры, по благословению Священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Митрополита Епифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви», - написал архимадрит Авраамий на своей странице в Фейсбук.
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Источник: УНН
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