Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8340

Киево-Печерская лавра переходит на Новоюлианский календарь

Киево-Печерская лавра переходит на Новоюлианский календарь

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Киево-Печерская лавра с 15 ноября переходит на Новоюлианский календарь. Об этом заявил исполняющий обязанности наместника Лавры архимадрит Авраамий, передает УНН.

Цитата

«По многочисленным просьбам прихожан Киево-Печерской Лавры, по благословению Священноархимандрита Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Блаженнейшего Митрополита Епифания, с 15 ноября (начало Рождественского поста) Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей Поместной Церкви», - написал архимадрит Авраамий на своей странице в Фейсбук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Церковные праздники по новому календарю: все даты можно найти в мобильном приложении ПЦУ

Источник: УНН
Теги: Киево-Печерская Лавра
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.