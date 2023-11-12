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Столичные коммунальщики ликвидировали большинство подтоплений улиц города

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Гидрослужбы "Киевавтодора" ликвидировали большинство подтоплений улично-дорожной сети столицы, которые образовались в результате осложнения погодных условий, пишет УНН со ссылкой на сообщение КГГА.

Сообщается, что в частности, в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах. Дорожники и в дальнейшем работают в усиленном режиме для устранения последствий.

Для этого используют мотопомпы, насосные станции. В общем дорожники имеют наготове 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации.

В КГГА также напомнили, что в случае выявления мест подтопления проезжей части или тротуаров следует обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора".

Напомним

В Киевской городской военной администрации днем 12 ноября сообщали, что в Деснянском районе было подтопление на улицах Путивльская и Шухевича, в Дарницком районе на улицах - Ташкенская, Переяславская и Подлипки, в Святошинском районе - по улице Стеценко.

Источник: УНН
Теги: Киев, непогода
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