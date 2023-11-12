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Президент МОК Томас Бах не рассматривает отмену Олимпийских игр в Париже

Президент МОК Томас Бах не рассматривает отмену Олимпийских игр в Париже

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет не рассматривает возможность отмены Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за нарастания военных конфликтов. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает УНН со ссылкой на олимпийский новостной веб-сайт.

Детали

Несмотря на то, что Олимпийские игры отменялись трижды из-за войны — в 1916, 1940 и 1944 годах, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпиада 2024 года в Париже не будет отменена, даже при продолжении войн РФ - Украина, и Израиль – ХАМАС.

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Цитата

"Мы имеем очень сильное геополитическое напряжение. Сказать, что мы пожертвуем Играми, было бы совершенно неправильным подходом. У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда участвовали в Играх. Это соответствует олимпийской миссии. Не знаю, будет ли мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать главную идею спорта", - сказал Бах.

Напомним

Франция, на фоне проведения в Париже летних Олимпийских игр 2024 года, во вторник официально подала заявку на проведение зимней Олимпиады-2030, на территории от Ниццы до Верхней Савойи.

Источник: УНН
Теги: Олимпиада
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