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В горах уже настоящая зима: спасатели напомнили туристам об основных правилах

В горах уже настоящая зима: спасатели напомнили туристам об основных правилах

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Спасатели напоминают, что горный отдых требует от каждого туриста ответственности и готовности, говорится в сообщении ГСЧС Украины. УНН публикует основные правила пребывания в горах от спасателей.

Детали

  • Необходимо иметь соответствующее снаряжение, одежду, обувь, технику, аптечку, запас еды и воды.
  • Снаряжение должно быть удобным, легким и функциональным, одежда – защищать от ветра и влаги, обувь – надежной.
  • Перед путешествием обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для того, чтобы отменить поход.
  • Избегайте походов в одиночку, а для сопровождения выбирайте опытного гида.
  • Обязательно регистрируйте свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. В Закарпатской области по этой ссылке, в Ивано-Франковской - здесь.

Для удобства это можно сделать заранее, а также скачать себе мобильное приложение "Спасение в горах".

«Помните, горы не прощают ошибок, а самоуверенность может стоить жизни», - напомнили в ГСЧС.

Источник: УНН
Теги: зима, Карпаты, гора
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