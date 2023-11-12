В столице мужчина жестоко обращался с йоркшир-терьером: начато уголовное производство

КИЕВ. 12 ноября. УНН. По факту жестокого обращения с собакой столичные следователи начали уголовное производство. Заявление поступило от прохожих, которые увидели как в одном из районов столицы мужчина бил ногами и душил ремешком йоркшир-терьера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины.

Детали

В дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от двух прохожих о том, что в парке «Бабий Яр» мужчина издевается над собакой. На место немедленно прибыл наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Правоохранители установили, что мужчина шел по парку с маленькой собакой породы йоркшир-терьер и бил ее ногами, душил ремешком и тянул силой по асфальту. Полицейские установили личность обидчика - это местный житель, 1972 года рождения. Работники полиции приняли решение поместить животное в ветеринарную клинику, чтобы установить степень тяжести полученных травм.

В Нацполиции сообщили, что при осмотре ветеринары обнаружили у собаки перелом ребер, перелом задней левой конечности и многочисленные ссадины. Животное осталось под наблюдением в ветеринарной клинике для дальнейшего лечения.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.