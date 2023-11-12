Россияне перебросили бывших "вагнеровцев" под оккупированный Скадовск

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вблизи временно оккупированного Скадовска, что на Херсонщине, россияне развернули лагерь, в котором находятся бывшие бойцы ЧВК “Вагнер”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Центра национального сопротивления.

По информации от подполья, бывших “вагнеровцев” ничем не обеспечивают.

«Все проблемы в тыловом снабжении полностью перекладываются на так называемых волонтеров. Бывшие наемники не обеспечены транспортом и средствами индивидуальной защиты. Сейчас командование российских оккупационных войск на местах определяется относительно дальнейшего применения бойцов», - говорится в сообщении.

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