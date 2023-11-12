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Враг атаковал Марганецкую громаду и Никопольщину: есть повреждения и разрушения

Враг атаковал Марганецкую громаду и Никопольщину: есть повреждения и разрушения

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение дня оккупанты не оставляли в покое Никопольщину, а также обстреляли Марганецкую громаду. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

«В течение дня оккупанты не оставляли в покое Никопольщину. Направили 2 дрона-камикадзе на районный центр. Били по нему и Марганецкой громаде и из тяжелой артиллерии», - написал Лысак на своей странице в Телеграм.

Повреждены пятиэтажка, 4 частных дома и 2 хозяйственные постройки и линия электропередач.

«К счастью, людей вражеское железо не задело», - сообщил Лысак.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война
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