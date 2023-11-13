Почти две тысячи гектаров за неделю разминировали подразделения Госспецтрансслужбы

КИЕВ. 13 ноября. УНН. С начала недели с 06 октября по 12 ноября саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 2804 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 1813,50 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 84258 взрывоопасных предметов.

В общем разминирована (проверена) территория площадью 37415,20 гектаров.