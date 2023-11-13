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Почти две тысячи гектаров за неделю разминировали подразделения Госспецтрансслужбы

КИЕВ. 13 ноября. УНН. С начала недели с 06 октября по 12 ноября саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 2804 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 1813,50 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 84258 взрывоопасных предметов.

В общем разминирована (проверена) территория площадью 37415,20 гектаров.

  • Акватории – 21,35 га
  • Автомобильных дорог – 708,28 км
  • Железнодорожных путей – 2241,11 км
  • Линии электросетей – 323,09 км
  • Газопроводов – 35 км
Источник: УНН
Теги: война, мина
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