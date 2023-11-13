Новости: Война
13 ноября 2023, 01:18 • Татьяна Юдина • 6165
Почти две тысячи гектаров за неделю разминировали подразделения Госспецтрансслужбы
КИЕВ. 13 ноября. УНН. С начала недели с 06 октября по 12 ноября саперные подразделения Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 2804 взрывоопасных предметов. Разминирована (проверена) территория площадью 1813,50 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.
Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 84258 взрывоопасных предметов.
В общем разминирована (проверена) территория площадью 37415,20 гектаров.
- Акватории – 21,35 га
- Автомобильных дорог – 708,28 км
- Железнодорожных путей – 2241,11 км
- Линии электросетей – 323,09 км
- Газопроводов – 35 км
Источник: УНН
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