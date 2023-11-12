Более 60 боевых столкновений за сутки: ситуация на фронте

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В течение суток состоялось 61 боевое столкновение. В целом враг нанес 3 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает УНН.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Клюсы Черниговской области; Стариково, Басовка, Запселье, Мирополье Сумской области; Волчанск, Нестерно, Двуречанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Кисловки Харьковской области, где наши воины отбили 8 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Новомлинск, Синьковка, Кисловка, Крохмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области, где наши воины отбили 4 атаки. Противник нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Северска Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекамянское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Дубово-Васильевки, восточнее Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 6 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия у Авдеевки и Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 20 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отбили 2 атаки. Кроме того, противник нанес авиационные удары вблизи Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон, Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Антоновка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы российской федерации. Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты. Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край российской федерации.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 складам боеприпасов противника», - говорится в сводке.