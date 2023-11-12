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Россияне используют гражданскую авиацию для транспортировки военных в Ростов

Россияне используют гражданскую авиацию для транспортировки военных в Ростов

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Российская авиакомпания “I Fly” Airlines” выполняет рейсы для минобороны рф и перебрасывает мобилизованных в Ростов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра национального сопротивления российское минобороны продолжает практику применения гражданских авиакомпаний в военных целях. В частности авиакомпания ‘I Fly’ Airlines выполняет спецрейсы из Новосибирска в Ростов.

«В дальнейшем личный состав направляется в Украину. Минобороны системно использует гражданские авиакомпании дотируя их. Ведь после введения ряда санкций российские авиакомпании понесли существенные финансовые потери. Поэтому, приближенные к власти владельцы авиакомпаний получают заказы от Минобороны, чтобы заработать хоть какие-то средства», - говорится в сообщении ЦНС.

Владельцем авиакомпания “I Fly” Airlines” является Александр Буртин, который также является соучредителем и совладельцем российской туристической компании Tez Tour. Гендиректором авиакомпании является Кирилл Романовский.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о подозрениях руководителю Росавиации Александру Нерадько, который предоставил гражданские самолеты для переброски военных РФ на фронт. А также Гендиректору “Уральских авиалиний” Сергею Скуратову, который предоставил в доступ самолеты компании для минобороны рф.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, авиакомпании
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