Непогода нанесла негативные последствия в 9 областях Украины
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Последствия непогоды подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали сегодня в 9 областях, сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
По состоянию на 19:00 подразделения ГСЧС 47 раз привлекались для ликвидации последствий непогоды в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.
Более 200 спасателей и 50 единиц техники ГСЧС в течение суток:
- распилили и убрали 47 поваленных деревьев;
- отбуксировали 6 транспортных средств;
- откачали 1 тыс. 835 м куб. воды.
Также, по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий обесточены 210 населенных пунктов в 8 областях. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.