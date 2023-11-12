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Новости: Криминал и ЧП
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Непогода нанесла негативные последствия в 9 областях Украины

Непогода нанесла негативные последствия в 9 областях Украины

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. Последствия непогоды подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали сегодня в 9 областях, сообщает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

По состоянию на 19:00 подразделения ГСЧС 47 раз привлекались для ликвидации последствий непогоды в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Киевской областях.

Более 200 спасателей и 50 единиц техники ГСЧС в течение суток:
- распилили и убрали 47 поваленных деревьев;
- отбуксировали 6 транспортных средств;
- откачали 1 тыс. 835 м куб. воды.

Также, по информации Укрэнерго в результате ухудшения погодных условий обесточены 210 населенных пунктов в 8 областях. К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

Источник: УНН
Теги: непогода, ГСЧС
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