В столице горит склад со стройматериалами

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Дарницком районе столицы горит склад со строительными материалами. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Пожар в Дарницком районе столицы, на улице Бориспольской.

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«Горит склад со стройматериалами. Все службы работают на месте. На данный момент обнаружили одного пострадавшего. Разведка продолжается. Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар. Не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара машины», - написал Кличко в своем Телеграмм-канале.

Официальных комментариев полиции или спасателей пока нет.