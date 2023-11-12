Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Постпред Украины при Совете Европы: сейчас решается каким образом будет функционировать фонд компенсации нанесенного рф ущерба
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
6195

В столице горит склад со стройматериалами

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Дарницком районе столицы горит склад со строительными материалами. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Пожар в Дарницком районе столицы, на улице Бориспольской.

Цитата

«Горит склад со стройматериалами. Все службы работают на месте. На данный момент обнаружили одного пострадавшего. Разведка продолжается. Спасатели просят не мешать их работе, чтобы службы могли оперативно ликвидировать пожар. Не проезжать по улице Бориспольской и убрать припаркованные рядом с местом пожара машины», - написал Кличко в своем Телеграмм-канале.

Официальных комментариев полиции или спасателей пока нет. 

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.