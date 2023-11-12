За последние 5 месяцев рф повредила более 90 памятников архитектуры в Одессе

КИЕВ. 12 ноября. УНН. С июля текущего года в результате атак рф пострадали 93 памятника архитектуры. Об этом в ходе марафона «Единые новости» сообщил заместитель председателя Одесской ОГА Александр Харлов, передает УНН.

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В частности, в результате атаки рф, которая имела место 5 ноября, повреждения получили 6 памятников архитектуры.

«Это, в частности, Одесский национальный художественный музей, жилые дома и корпуса Одесского национального медицинского университета, что также является памятником архитектуры», - уточнил Харлов.

Что касается гражданской инфраструктуры, то только за одну ночь – с 5 на 6 ноября, в результате преступных действий рф было повреждено 33 жилых дома, продолжил Харлов. Повреждения получили почти 400 гражданских квартир.

«Ведутся аварийно-восстановительные работы. Люди получают материалы для временного укрытия дверей, окон – ДСП, пленку и многое другое. Водо- и газоснабжение восстановлено в течение суток», - уточнил он.

Подытоживая уходящую неделю, замглавы ОГА рассказал, что рф 4 раза атаковала Одесскую область ракетами и ударными дронами. В основном цель врага – портовая и припортовая инфраструктура, добавил Харлов.

«Что касается атаки которая имела место в пятницу, то россияне сначала атаковали Одесскую область ракетами, после чего запустили ударные беспилотные роны типа «шахед». Ракетами ударили дважды по Одесскому району, оккупанты попали по дачному кооперативу.

Пострадало три человека, один из которых был госпитализирован. Но, благодаря нашим медикам, ей была оказана необходимая помощь, и ее жизни пока ничего не угрожает», - рассказал он.

Власти Одесской области работают над восстановлением поврежденных объектов как в городе, так и в области, информирует Харлов.

«Например летом россиянами было подвергнуто обстрелу село Чабанское Белгород-Днестровского района. Тогда почти все село, а это - 69 домов, было повреждено. За счет местного, областного бюджета, а также с помощью международных партнеров до наступления холодов все дома без исключения были восстановлены. И несколько семей получили материальную помощь на приобретение нового жилья.

Что касается Одессы, то, например, восстановление Спасо-Преображенского собора возьмут на себя итальянцы, за что мы им очень благодарны.

Что касается жилого фонда – пострадавшие одесситы получили материальную помощь на ремонт поврежденного имущества из местного и государственного бюджета, по программе єВідновлення», - рассказал он.