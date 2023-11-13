Нетаньяху видит возможность достичь соглашения об освобождении заложников

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что достижение соглашения по освобождению удерживаемых в Секторе Газа заложников возможно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

В то же время он отказался предоставить какие-либо детали с тем, чтобы не сорвать план.

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«Мы слышали, что запланирована сделка такого или такого рода, а потом мы узнали, что все это ерунда. Но в ту минуту, когда мы начали наземную операцию, это стало меняться», — сказал Нетаньяху.

На вопрос, существует ли потенциальная сделка по освобождению большего количества удерживаемых заложников, Нетаньяху ответил: «Может быть».

Жертвами нападения вооруженных членов «Хамаса» на Израиль 7 октября стали более 1400 человек, около 250 – были захвачены в заложники.