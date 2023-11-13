Ryanair и Wizz Air отменили несколько десятков рейсов

КИЕВ. 13 ноября. УНН. За последние два месяца авиакомпании Ryanair и Wizz Air внесли существенные коррективы в маршрутную сеть. Кроме анонса новых рейсов авиакомпании также изъяли почти по 50 направлений из расписания. Об этом говорится в анализе изменений рейсов компаний на сайте Lowcost Avia, пишет УНН.

В перечень попали рейсы не только в пределах Европы, но и направления в Африку и на Ближний восток.

«Заметим, что не все из этих рейсов можно считать полностью “отмененными”, поскольку в некоторых случаях авиакомпании лишь изменили аэропорт. Например, убрали из расписания рейс в Милан Бергамо, но добавили в Милан Мальпенсу, убрали из Рим Чампино, но добавили в Рим Фьюмичино», - говорится в статье.

Компания Ryanair отменила 39 авиарейсов, наибольшее количество рейсов отменено из Франции, Испании и Италии, в частности, Барселона (BCN) – Бриндизи (BDS), Барселона (BCN) – Подгорица (TGD), Болонья (BLQ) – Пафос (PFO), Париж Бове (BVA) – Марсель (MRS), а также Будапешт (BUD) – Познань (POZ), Кельн (CGN) – Катовице (KTW), Пафос (PFO) – Пиза (PSA), София (SOF) – Варна (VAR), Щецин (SZZ) – Варшава-Модлин (WMI), Бирмингем (BHX) – Биллунд (BLL), ряд рейсов из Эденбурга, Лондон Станстед (STN) – Дрезден (DRS) и др.

Компания Wizz Air отменила более 50 авиарейсов, наибольшее количество отмененных рейсов из Италии, Румынии и Германии, а также из Польши, в частности, Катовице (KTW) – Бристоль (BRS), Катовице (KTW) – Мальме (MMX), Вроцлав (WRO) – Лидс/Брэдфорд (LBA), Варшава (WAW) – Мальме (MMX), Гданьск (GDN) – Тирана (TIA), Гданьск (GDN) – Эдинбург (EDI), Лодзь (LCJ) – Лутон (LTN), Познань (POZ) – Сплит (SPU).