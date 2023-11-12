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Вражеский обстрел Харькова: под удар попал гражданский объект

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые подробности вечернего удара врага по городу, пишет УНН.

Цитата

«Под ударом был, в частности, Шевченковский район города. Гражданский объект. Призываю всех харьковчан во время воздушной тревоги быть осторожными», - написал мэр в своем Телеграм-канале.

По состоянию на 20.35 воздушная тревога в Харьковской области еще продолжается.

Напомним, первые сообщения о взрывах в Харькове появились после 19. Тогда же Воздушные силы сообщили о возможности применения врагом баллистических ракет.

Источник: УНН
Теги: война, Харьков и Харьковская область
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