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Пожар на складе стройматериалов в столице потушили

Пожар на складе стройматериалов в столице потушили

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской в Дарницком районе столицы ликвидировали. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

«Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс. В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 27 специалистов личного состава спасателей», - сообщил Кличко.

Напомним

Ранее городской голова сообщал об одном пострадавшем в результате пожара.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары
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