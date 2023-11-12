Пожар на складе стройматериалов в столице потушили

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской в Дарницком районе столицы ликвидировали. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

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«Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс. В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 27 специалистов личного состава спасателей», - сообщил Кличко.

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Ранее городской голова сообщал об одном пострадавшем в результате пожара.