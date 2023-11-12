Новости: Киев
12 ноября 2023, 20:43 • Татьяна Юдина • 8295
Пожар на складе стройматериалов в столице потушили
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пожар в магазине-складе стройматериалов на улице Бориспольской в Дарницком районе столицы ликвидировали. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
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«Обнаружили двух пострадавших сотрудников в состоянии острой реакции на стресс. В ликвидации пожара были задействованы 7 единиц техники и 27 специалистов личного состава спасателей», - сообщил Кличко.
Напомним
Ранее городской голова сообщал об одном пострадавшем в результате пожара.
Источник: УНН
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