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Президент: мы должны быть готовы, что враг может увеличить количество ударов по инфраструктуре

Президент: мы должны быть готовы, что враг может увеличить количество ударов по инфраструктуре

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что враг может увеличить количество ударов по объектам инфраструктуры, сообщает УНН.

Цитата

«Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

Россия готовится к зиме. И у нас в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам, на всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение этой зимы и увеличить возможности наших воинов», - говорится в обращении главы государства.

Зеленский отметил, что мы способны проходить самые сложные испытания.

«Но вместе, в единстве, когда заботимся друг о друге и когда миллионы людей помогают своим защитникам, защитницам и своему государству. Быть едиными и быть благодарными – это обязательно», - заявил Президент.

Источник: УНН
Теги: война, инфраструктура, Владимир Зеленский
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