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В Старобельске оккупанты развернули мобилизацию местных мужчин, которых отправляют на военную подготовку в рф

В Старобельске оккупанты развернули мобилизацию местных мужчин, которых отправляют на военную подготовку в рф

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы российской федерации. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Украины, сообщает УНН.

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«Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты. Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край российской федерации», - сообщили в Генштабе.

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Источник: УНН
Теги: оккупация, война
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