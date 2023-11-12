Новости: Война
12 ноября 2023, 21:31 • Татьяна Юдина • 14820
В Старобельске оккупанты развернули мобилизацию местных мужчин, которых отправляют на военную подготовку в рф
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В городе Старобельск Луганской области оккупанты проводят мобилизацию местных жителей в вооруженные силы российской федерации. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Украины, сообщает УНН.
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«Мужчины города пытаются любыми способами избежать призыва на военную службу: увольняются с работы, скрываются, выезжают в другие населенные пункты. Мобилизованных граждан, которые не смогли уклониться от военной службы, отправляют для военной подготовки в Краснодарский край российской федерации», - сообщили в Генштабе.
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Источник: УНН
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