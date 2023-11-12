Обстрел Харькова: поврежден объект гражданской инфраструктуры, предварительно без пострадавших

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Харькове оккупанты ударили по Шевченковскому району. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом в Телеграмме сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

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«Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры», - сообщил Синегубов.

По информации Синегубова, предварительно – без пострадавших. На месте попадания работают соответствующие службы.

Напомним

Вечером 12 ноября враг нанес удар по Харькову.