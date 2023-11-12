Новости: Война
12 ноября 2023, 21:05 • Татьяна Юдина • 10350
Обстрел Харькова: поврежден объект гражданской инфраструктуры, предварительно без пострадавших
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Харькове оккупанты ударили по Шевченковскому району. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Об этом в Телеграмме сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Цитата
«Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры», - сообщил Синегубов.
По информации Синегубова, предварительно – без пострадавших. На месте попадания работают соответствующие службы.
Напомним
Вечером 12 ноября враг нанес удар по Харькову.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram